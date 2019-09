Scontro al porto turistico di Montenero, 42enne al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Incidente stradale nel tardo pomeriggio al porto turistico Marina sveva di Montenero di Bisaccia, in via Andrea Doria. Scontrarsi due autovetture, sul posto la Polizia locale e il 118 Molise della postazione di Montenero con i volontari della Misericordi di Termoli in ambulanza. Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli una 42enne di Termoli, M. S.