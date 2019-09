Emergenza sulla spiaggia, bagnante rischia di annegare al lido Panfilo

TERMOLI. Nonostante siamo in settembre, ancora c'è chi trascorre la mattina in spiaggia e fa il bagno. Purtroppo le insidie non mancano mai e il 118 Molise è dovuto intervenire d'urgenza stamani sull'arenile del Lido Panfilo, per un principio di annegamento, assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza. Il bagnante è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Notizia in aggiornamento