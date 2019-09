Infortunio sul lavoro, 62enne cade in un cantiere e sviene: portato al San Timoteo

CAMPOMARINO. Ennesimo infortunio sul lavoro nell’estate del basso Molise.

Stavolta l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su un cantiere a Campomarino. A restare coinvolto e ferito, per fortuna in modo non grave, un operaio 62enne di San Severo, G. P.

Il lavoratore ha perso l’equilibrio ed è caduto, rimediando alcune escoriazioni e una contusione alla spalla.

Sul posto sono stati chiamati i soccorritori del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell’ordine.

Dopo la caduta il 62enne ha perso conoscenza per qualche attimo, ma già arrivo dei soccorritori l’uomo era vigile e cosciente e i parametri vitali erano nella norma.

Tuttavia, è stato comunque trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.