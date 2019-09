SAN SALVO. Un incendio è divampato la scorsa notte tra San Salvo e Montenero di Bisaccia. Ad andare in fiamme oltre mille balle di fieno situate all'interno del piazzale dall'ex cementificio di Molino. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto e quelli di Termoli. E' stata una notte di duro lavoro, ma l'incendio non è ancora spento. In zona sono a lavoro ancora gli uomini del distaccamento molisano. Al momento non si conoscono le cause che possono aver originato le fiamme.