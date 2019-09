GUGLIONESI. Questa mattina, intorno alle ore 8:15, la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per un incendio, sviluppatosi all’interno di in un capannone industriale, sito in Contrada Cucina di Guglionesi, in area periferica della zona industriale. L’incendio all’interno del capannone, in disuso da oltre dieci anni, di una ex ditta di ortofrutta, ha interessato materiale di risulta ed è stato velocemente domato grazie alla precoce segnalazione telefonica ed all’estrema vicinanza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli.

Sul posto è intervenuto anche il personale del Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per accertare le cause del rogo.