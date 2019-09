«Allarme truffa, ci sono persone che chiedono offerte con l'immagine di San Pio»

TERMOLI. Non c'è tregua per le truffe. Persone e comportamenti sospetti segnalati nel quartiere di Sant'Alfonso, che ruota attorno alla chiesa del Crocifisso. «Attenzione! Stanno girando delle persone non autorizzate che chiedono contributi per la festa portando una immagine di San Pio. Sono dei truffatori! Il comitato in questi giorni raccoglie solo le offerte davanti alla chiesa». Di questo atteggiamento truffaldino è stata avvisata anche la Polizia locale di Termoli.