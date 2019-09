«Voleva derubarci e ho provato a fermarlo, ora ho un dito che penzola»

TERMOLI. Ha esternato direttamente dal Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli il malumore per quanto avvenuto oggi pomeriggio.

Parliamo del 34enne S. L. B, titolare del salone rapinato in via America.

Il malintenzionato a caccia di soldi ha fatto irruzione nell’esercizio e ha minacciato i presenti per farsi consegnare i contanti, da qui ne è nata una colluttazione, che ha visto il ferimento del figlio della titolare del salone "Erika & Stefano Parrucchieri".

A fornire un sommario racconto di questo preoccupante episodio è stato lo stesso 34enne, attraverso un video su Facebook girato all'interno dell'ospedale. «Ragazzi bisogna stare attenti perché c'è gente cattiva in giro, e quello che è successo a me può succedere a tutti. Un tizio è entrato in salone mentre stavamo lavorando e ha cercato di derubarci. Io ho provato a fermarlo.. e adesso ho un dito che penzola. Quindi state attenti ragazzi. Un abbraccio».