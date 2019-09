TERMOLI. Giornata dalla temperatura particolarmente estiva e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono stati chiamati a intervenire ancora una volta in diverse località del basso Molise, dove erano divampati roghi di varia estensione. Assieme a loro, di supporto, i colleghi di Santa Croce di Magliano e Campobasso. Questa mattina in particolare incendio che lambiva la rotatoria di Campomarino sulla statale 16 Adriatica. Poco dopo le 13, pompieri all’opera a Ururi e Guardialfiera. A prendere fuoco canneti, vegetazione spontanea e terreni incolti. In volo anche un Canadair, che ha utilizzato l’acqua del Liscione.