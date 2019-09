GUARDIALFIERA. Furti a ripetizione nelle campagne di Guardialfiera in tutte le contrade.

L’ultimo di una lunga serie è avvenuto nella notte di sabato scorso, 14 settembre, a breve distanza del centro abitato nelle vicinanze del Calvario. I ladri, forzando la porta, hanno fatto visita al casolare per la quarta volta, svuotando il fabbricato di mobili di valore, posate e bicchieri antichi, lastricato di pietre, attrezzi per il giardinaggio.

«Il proprietario è fortemente amareggiato e sfiduciato,» fa sapere il cittadino che ci ha segnalato l'evento. «E’ un andazzo che non può continuare. Chiede aiuto per poter individuare i responsabili e per salvaguardare quel poco che è rimasto per la sua sicurezza e quella altrui.

Qualche giorno prima nella Contrade Difesa dei Bovi e in quella di Aria della Serra, di notte, hanno rubato nei vigneti. E’ una situazione molto grave. Non si può continuare a fare finta di niente, bisogna intervenire per fermare questa delinquenza. Tutti vivono con la paura addosso».