Infortunio sul lavoro alle Tremiti, 67enne termolese cade dal ponteggio e muore

ISOLE TREMITI. Tragico lunedì 16 settembre per il mondo del lavoro tra Termoli e le Isole Tremiti. Un artigiano 67enne termolese, Francesco Di Furia, che si occupa di infissi è rimasto vittima di un drammatico infortunio sul lavoro. E' caduto da un ponteggio e la dinamica dell'incidente non gli ha dato scampo.

Sul posto sia i Carabinieri che il 118 Puglia, interessati anche i militari della Guardia costiera. Sull'infortunio mortale indagherà la Procura della Repubblica di Foggia.

La salma è stata ricomposta all'ambulatorio di San Domino.

Come riferisce anche il portale dauno Foggiatoday.it. «Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo stava montando una grondaia sul tetto di un edificio a San Domino quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo dopo un volo di 4 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, gli ispettori dello Spesal - Servizio Prevenzione e Sicurezza e Ambienti di Lavoro dell'Asl».