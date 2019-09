«Una macchina mi stava investendo sulle strisce pedonali»

TERMOLI. Di investimenti, anche tragici e drammatici, in via Martiri della Resistenza, ne abbiamo visti molti. L'ultimo, per fortuna campato, viene raccontato direttamente da chi ha rischiato di trovarsi steso a terra.

«La scrivente, nonché portavoce di quanti spesso sono vittime di incidenti stradali nell’attraversamento pedonale, segnala l’ennesimo episodio di rischio d’investimento, dinanzi al centro commerciale Lo Scrigno. Stamani, come di consueto, dopo la spesa, mi accingo con il mio carrello ad attraversare l’arteria di via Martiri della Resistenza seguendo regolarmente l’attraversamento pedonale. L’automobilista che sopraggiungeva, si è fermato consentendo il passaggio, ma il conducente di un’altra auto che lo seguiva a folle velocità, ignaro della mia presenza, ha inchiodato bruscamente l’auto a pochi centimetri dalla mia persona, inveendomi contro quasi a voler aver ragione. Ricordo che su questa strada intensamente percorsa da automobilisti e pedoni, nei mesi scorsi si è verificato il decesso di un uomo.

Episodi anche di minore entità, sono frequenti lungo tutto il tratto stradale e tra l’altro si sottolinea l’elevata pericolosità serale vista la scarsa illuminazione. A tal punto, ritengo opportuno che il mancato rispetto del codice stradale e la totale assenza di senso civico, siano contrastate con deterrenti quali, la realizzazione di strisce pedonali rialzate, senza tralasciare l’implementazione di un adeguato sistema di illuminazione. Voglio ben auspicare che gli organi preposti prendano a cuore tale situazione attuando a breve termine le dovute soluzioni. Grazie».