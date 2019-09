Ciclista investita al Lido, Polizia locale rintraccia e denuncia il conducente dell'auto

CAMPOMARINO. A distanza di alcuni giorni dall'investimento subito in bicicletta lo scorso 13 settembre da una 65enne turista di San Severo, che viaggiava intorno alle 12.30, a Campomarino Lido, su viale Kennedy, gli agenti della Polizia locale di Campomarino hanno rintracciato e denunciato alla Procura di Larino il conducente dell'auto che aveva travolto la donna.

Sotto sequestro e con atti convalidati dal gip del tribunale di Larino anche i due veicoli, auto e bici.

La signora, R. G. di San Severo, era stata soccorsa dai medici del 118 Molise giunti coi volontari della Misericordia in ambulanza e trasportata subito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. E' stata operata poi per frattura scomposta del femore ed è tuttora ricoverata nel nosocomio di viale San Francesco.