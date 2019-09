Tubatura del gas rotta in via Argentina, intervengono tecnici e Vigili del fuoco Copyright: Termolionline

Tubatura del gas rotta in via Argentina, intervengono tecnici e Vigili del fuoco Copyright: Termolionline

TERMOLI. Vigili del fuoco e tecnici del gas sono sopraggiunti in via Argentina per via della rottura di una tubatura. È stata temporaneamente chiusa l'erogazione di gas per permettere l'intervento di riparazione.