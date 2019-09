«Furti e raggiri agli anziani in via Tremiti»

TERMOLI. Ancora segnalazioni per truffe agli anziani e non solo a Termoli. A farlo è una cittadina termolese, che ha scritto a Termolionline per allertare la popolazione locale.

«Desidero segnalare alcuni episodi avvenuti tra agosto e settembre nel quartiere di via Tremiti a opera di due donne sospette, nei confronti di alcuni anziani residenti in zona. Le due donne descritte dalle vittime, sovrappeso, sui 35-28 anni, di cui una delle due con capelli raccolti in una coda lunga, fermano gli anziani fingendosi operatrici Inps o fisioterapiste e abbindolandoli sulla base di informazioni accurate raccolte sulle vittime in questione, con presunte e false proposte di rimborsi o di eventuali cure di massaggi per chi ha problemi di deambulazione, entrano facilmente nelle loro case. E cosi distraendoli con fare affabile e cortese mentre seguitano a chiacchierare, con la classica dinamica la seconda donna entra in altre stanze rubando soldi e preziosi a scapito delle ignare vittime. Credo sia giusto allertare tutti dato che l'episodio si è già verificato due volte in un mese raccomandando di non farle assolutamente entrare nelle proprie abitazioni e chiamare subito un familiare raggiungibile o le forze dell'ordine».