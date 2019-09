Accusa un malore alla guida e finisce per tamponare un'auto in sosta

TERMOLI. Equipe del 118 chiamata a intervenire assieme agli operatori volontari della Misericordia in via degli Aceri intorno alle 16.45 di oggi pomeriggio.

Un uomo di 46 anni, M. R., che abita nella stessa strada, era alla guida della sua vettura quando con ogni probabilità ha accusato un malore, che l’ha portato fuori strada.

La sua macchina è andata a finire contro uno dei veicoli in sosta, ma per fortuna non ha causato ingenti danni.

Il 46enne è stato portato precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.