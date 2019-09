Rogo in un'attività commerciale sulla statale 16 a Campomarino

CAMPOMARINO. Intorno alle due della notte scorsa in fiamme un'attività commerciale di abbigliamento sportivo e lavoro, oltre materiale pubblicitario, la Personalstyle. Il rogo è divampato lungo la statale 16, nei pressi di Campomarino Lido.

Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, raggiunti dai colleghi di Santa Croce di Magliano.

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’incendio che nella notte ha interessato un negozio di stampa e grafica per abbigliamento lungo la Statale 16 in territorio di Campomarino.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale situato al primo piano dove è andata a fuoco tutta la merce e ci sono stati diversi danni. Il rogo ha provocato diversi danni anche ai locali attigui: una palestra e un appartamento ammobiliato ma vuoto.

Verifiche in corso sulla staticità degli ambienti e per accertare le cause di cui si occupa il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Tra le prime ipotesi, si parla di un guasto all’impianto elettrico.