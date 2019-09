Controlli nella zona portuale: rintracciati e denunciati due stranieri già espulsi

TERMOLI. Continua senza sosta l’opera di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. Nella giornata di martedì, le attività di contrasto alla criminalitàsi sono dirette e concentrate verso il centro cittadino e la zona portuale, già oggetto questa di alcune numerose segnalazioni di residenti e turisti per la presenza di persone sospette e di soggetti che importunavano gli automobilisti.

Durante il servizio predisposto dal Comando della Compagnia, i Carabinieri della Stazione di Termoli intercettavano e individuavano due uomini di origine asiatica che si aggiravano nell’area portuale con fare sospetto. Subito fermati e sottoposti a controllo, i carabinieri operanti scoprivano che su entrambi pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Prefettura di Campobasso.

Così i due giovani, entrambi venticinquenni, venivano dapprima accompagnati in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso e poi condotti presso la Questura di Campobasso per gli adempimenti connessi all’espulsione, dovendo essi lasciare il territorio nazionale.

Dell’attività svolta dai militari è stata notizia l’Autorità Giudiziaria con apposita informativa.

I Carabinieri continuano a confidare nella collaborazione dei cittadini e invitano la popolazione a segnalare subito al 112 le persone moleste o sconosciute che si aggirano con fare sospetto nelle citta e nelle zone di campagna.