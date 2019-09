Fuori pericolo dopo 2 settimane il 56enne che rischiò di annegare in mare

TERMOLI. A distanza di un paio di settimane dall'accaduto, il 56enne podista rimasto vittima di una sindrome da annegamento a causa di un malore, avvenuto mentre era in acqua, sul litorale Nord di Termoli, è finalmente uscito dal reparto di rianimazione ed è stato trasferito in Medicina generale.

Parliamo del 56enne G. C., sportivo provetto che ha rischiato di annegare, a causa di un malore accusato mentre era in acqua, di fronte al lido Panfilo, poco prima delle 11 di giovedì scorso 12 settembre.



A notare per primo che qualcosa non stava andando per il verso giusto è stato l'amico con cui era sceso sulla spiaggia di Sant'Antonio e con cui aveva già percorso un tratto a nuoto.

Il 56enne, peraltro provetto sportivo, era disteso a pelo d'acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i bagnini lo hanno recuperato e portato sulla riva, con un primo tentativo di rianimarlo, poi sono intervenuti i medici del 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato l'uomo d'urgenza al San Timoteo.