Sabato notte folle in piazzetta, 49enne modenese pestato a sangue

TERMOLI. Rissa finita nel sangue in piazzetta Ruffini, ad avere la peggio un 49enne di Modena L. D, T. L’uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con ferite e fratture multiple, dal 118 con i volontari della Misericordia in ambulanza, pare sia stato pestato da diverse persone. Il fatto è avvenuto alle 4.40 sul posto una volante del commissariato di Polizia di Termoli.

Come se non bastasse, poco prima delle 6, altra rissa al bar sul lungomare Nord, diverse persone coinvolte ma nessuno ferito grave a placare la rissa sul posto polizia, carabinieri e 118. Il fatto è avvenuto alle 5.50.