Donna rovina a terra tra via Maratona e via Mascilongo

TERMOLI. Ambulanza del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli e pattuglia dei Carabinieri in soccorso a una signora che mentre stava transitando tra via Maratona e via Mascilongo, dove una volta c'era il semaforo, è rovinata a terra, cadendo.

La donna è stata soccorsa dapprima da alcuni passanti, che hanno allertato il 118, poi sono sopraggiunti i militari dell'Arma. Sul posto anche i figli della malcapitata, avvisati a loro volta della disavventura occorsa.

Per motivi precauzionali la signora è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.