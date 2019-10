Picchiava i familiari per estorcere soldi e drogarsi: concessi i domiciliari al 24enne

TERMOLI. E’ agli arresti domiciliari dalla fine della scorsa settimana il 24enne di Termoli, classe 1995, arrestato due lunedì fa dagli uomini della Squadra Mobile della Questura e del commissariato di via Cina.La misura era scattata a seguito dei continui comportamenti di violenza fisica e verbale con cui da tempo il 24enne costringeva il padre, invalido al 100%, e la zia, con i quali abitava, a consegnargli denaro per soddisfare le proprie esigenze di dipendenza da sostanze stupefacenti. La condotta criminosa messa in atto dal giovane ha determinato, pertanto, la contestazione dei reati di maltrattamenti in famiglia e di estorsione.

I familiari, vittime di una serie di azioni vessatorie, fisiche, morali e psicologiche, perpetrate dal giovane spesso sotto l’effetto della droga, si sono rivolti alla Polizia esasperati dal clima di violenza nel quale erano costretti a vivere e dalle continue richieste di denaro e altri beni preziosi. Il giovane, con precedenti per reati contro la persona, nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e, pertanto, gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto a contestargli la violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990, sottoponendo la sostanza stupefacente ad immediato sequestro. Su istanza dell’avvocato difensore di fiducia Ruggiero Romanazzi, il gip del tribunale di Larino ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare, disponendo la scarcerazione e la restrizione ai domiciliari, in casa di una zia, lontano dai familiari coinvolti nelle condotte aggressive del giovane.