La piaga dei furti d'auto, sparisce una Peugeot 208 a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Svegliarsi al mattino, alle 7, per riprendere la routine quotidiana, e scoprire di iniziare la giornata dopo aver subito un furto d'auto. Sempre un colpo al cuore, al di là del valore commerciale, perché come accade nei furti nelle abitazioni, anche in quelli d'auto si viola il privato, oltre ad arrecare gravi disagi. A sparire, nella notte tra martedì e oggi, nel quartiere Colle Macchiuzzo, è stata una Peugeot 208 color bianca, targata FL570EF.

Il furto d'auto è stato denunciato alla stazione Carabinieri di Termoli. Si tratta di un modello nuovo, immatricolato nel 2017. «Chiunque la dovesse avvistare è pregato di avvertire subito i Carabinieri o può avvisarci. Vi ringraziamo», l'appello dei proprietari, a dir poco disperati e adirati per il torto e il furto subito.

La scorsa settimana, peraltro, nella stessa zona, è stata rubata a una donna una Seat Leon bianca, anch'essa di recente immatricolazione.