Giovane cade dal muraglione del borgo, è grave

TERMOLI. A distanza di alcune settimane dal volo del turista campano dal muraglione della scala a chiocciola, ancora un dramma simile per un altro ospite, un ragazzo straniero, 22enne di nazionalità svedese, che per cause da accertare è letteralmente volato a terra dalla terrazza vicina al Castello Svevo.

Era in compagnia di amici, stamani intorno alle 7, quando si è sbilanciato ed è finito nel vuoto. Subito sono stati chiamati i medici del 118, da un direttore d'albergo che era stato allertato da alcuni passanti.

Il giovane versa in gravi condizioni, in stato di incoscienza. E' stato trasportato dall'ambulanza della Misericordia di Termoli al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.