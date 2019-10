Vigili del fuoco in sopralluogo al Gran Risparmio di via XX settembre

TERMOLI. Vigili del fuoco chiamati in centro a intervenire per precauzione nel supermercato Gran Risparmio di via XX settembre. All'interno dello store è stata avvertita una puzza sospetta di bruciato e allora prima che potessero insorgere eventuali problemi, è stata contattata la centrale del 115.

In pochi minuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli si sono recati sul posto e hanno effettuato un sopralluogo, teso a scongiurare rischi per la struttura e per le persone che ci operano e vi entrano.