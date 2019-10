TERMOLI. Si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli il 22enne di nazionalità svedese soccorso a Pié di Castello dopo un volo di diversi metri dal muraglione del borgo antico, accanto al maniero federiciano.

La diagnosi parla di fratture agli arti inferiori e trauma toracico.

Abbiamo intervistato il direttore dell'hotel Santa Lucia, Gianluca Polverigiani, che ha chiamato stamani alle 7 il 118 per far arrivare i medici e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e permettere di soccorrere il malcapitato.