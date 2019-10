Di Pietro testimonia a Palermo, «Parte della tangente Enimont finì a Salvo Lima»

PALERMO. L'ex pm di 'Mani Pulite' Antonio di Pietro ha deposto oggi la sua testimonianza nel corso del processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia a Palermo. "Scoprimmo che parte della tangente Enimont attraverso Paolo Cirino Pomicino era arrivata a Salvo Lima". Di Pietro è stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l'ex capo del Ros Mario Mori, imputato di minaccia a Corpo politico dello Stato.

Nel corso della deposizione l'ex magistrato molisano ha ricordato suoi rapporti con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con cui, prima degli attentati di cui questi ultimi furono vittime, parlò della possibilità che ci fosse una 'Mani pulite' siciliana: in particolare, Falcone gli avrebbe suggerito di controllare gli appalti in Sicilia. Anche il dottor Borsellino gli avrebbe confidato l'urgenza di indagare. "Parte dei soldi di Gardini - ha spiegato Di Pietro - sono finiti a Salvo Lima in buoni del tesoro".