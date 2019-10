Spesa sanitaria in Molise, condannati 4 dirigenti Asrem per danni erariali

CAMPOBASSO. Spesa sanitaria in Molise, condanne per danni erariali. A conclusione della operazione Rain Awards condotta dalla Guardia di Finanza di Campobasso su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti, quattro dirigenti della Azienda Sanitaria Regionale del Molise sono stati condannati per danno erariale in relazione all’illecita erogazione di retribuzioni stipendiali accessorie.

Alla presenza del Procuratore Regionale Stefano Grossi e del Sostituto Procuratore Regionale Roberto D’Alessandro, nonché del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, Col. Maurizio Favia, si terrà alle ore 11 di venerdì 4 ottobre presso la caserma “Zara” della Guardia di Finanza una conferenza stampa in cui saranno illustrati i dettagli della operazione.