Albanese non rientra in carcere a Campobasso, caccia al detenuto in tutta Italia

CAMPOBASSO. Giornata di evasioni tra Molise e Abruzzo. Non bastasse quanto già avvenuto a Vasto, a fuggire dal carcere, o meglio, a non rientrare, è stato un detenuto albanese di 45 anni, che è evaso dal carcere di Campobasso. Sulle sue tracce ci sono Polizia e Carabinieri. L’uomo, che stava scontando una pena per omicidio, godeva di un permesso mattutino per motivi di lavoro. Il rientro in carcereera previsto per la tarda mattinata. Polizia e Carabinieri, allertati dalla direzione del carcere, stanno effettuando dei posti di blocco. Allertata anche la Polfer. Si sta cercando di capire se il 45enne questa mattina si è presentato regolarmente all’Agrario o se invece è fuggito sin da subito. Gli investigatori non escludono nulla, neanche che l’uomo abbia organizzato la fuga con l’aiuto di qualche complice. Sta di fatto che al rientro previsto non si è presentato davanti al cancello della Casa di Reclusione ed è scattato l’allarme.