Furto in pieno giorno, svaligiata abitazione in via De Gasperi

TERMOLI. Carabinieri della compagnia di Termoli all’opera per risalire ai malviventi che giovedì scorso, in pieno giorno, hanno ripulito un appartamento sito in via De Gasperi, nella parte di strada che s’incrocia su via Molise. I ladri hanno agito indisturbati e l’elemento di maggiore anomalia è stato dettato dal fatto che non abbiano solo portato via soldi e preziosi, come sovente avviene, ma anche oggetti di una certa dimensione, senza che nessuno si insospettisse, quasi pensassero che fosse un trasloco, anche se un po’ singolare. I militari dell’Arma hanno acquisito anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza interni di alcune attività commerciali che sorgono nelle vicinanze, nella speranza di scoprire elementi utili all’attività investigativa.