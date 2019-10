Ne combina ancora delle altre, pusher 21enne ritorna in carcere

TERMOLI. Già coinvolto in un paio di vicende penali, manette ai polsi per un 21enne di Termoli, per la seconda volta in 4 settimane. Già lo scorso 9 settembre gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli avevano fatto irruzione assieme ai colleghi della Squadra Mobile in un appartamento del centro della città adriatica, probabilmente come atto conclusivo di una indagine mirata e hanno scoperto in casa del giovane ben tre panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi.Un quantitativo che ha fatto sì che al ragazzo venisse spalancata la porta del carcere di Larino.

La formalizzazione degli atti di Polizia giudiziaria avvenne alla presenza dell’avvocato difensore di fiducia, Ruggiero Romanazzi. L’ennesima operazione con sequestro e arresto in flagranza di un anno davvero significativo sul piano della lotta alla droga. Il Gip in sede di convalida concesse i domiciliari, ma in seguito a una nuova denuncia, poiché violava le prescrizioni del giudice, lo stesso magistrato frentano ha revocato i domiciliari, rispedendolo in cella. Anche l’arresto di ieri è stato operato dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli.