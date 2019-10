Investito in centro, 71enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Ennesimo investimento in centro. Un anziano, B. M., è stato travolto da una macchina tra via IV novembre e piazza Garibaldi. Per fortuna non ha riportato gravi danni, probabilmente un trauma a un ginocchio.

Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell’ordine. Il 71enne è stato comunque trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti clinici.