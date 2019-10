Vicenda Sail Post, il processo inizia con rinvio al luglio 2020

LARINO. Iniziato il processo per la presunta truffa legata alla Sail Post di Rio Vivo. Il caso esplose nel febbraio 2014. La domanda sorse spontanea ancorché l'ufficio di poste private citato risultava chiuso da alcuni giorni senza un comunicato motivo, eppure furono dubbi sono tanti soprattutto perché diversi utenti stanno ricevendo comunicazioni da parte di aziende relative al mancato ricevimento del pagamento delle bollette. In pratica, nonostante le ricevute attestanti il pagamento, non sarebbero mai state effettuate dall’ufficio di poste private.

Dopo le prime denunce pubbliche, si scoperchiò un vaso di Pandora e sulla vicenda intervenne la Guardia di Finanza, con la Procura di Larino, che hanno ricevuto almeno 200 diverse segnalazioni. A chiamarsi fuori anche la casa, specificando che l’esercizio commerciale aveva rapporti contrattuali con Citypost Spa unicamente per l’utilizzo del marchio Sailpost relativo alla fornitura di servizi postali. Per quanto riguarda invece il servizio di pagamento di bollettini postali, erano svolti sulla base di altri rapporti contrattuali, rispetto ai quali Citypost Spa era completamente estranea. In tanti, negli anni, hanno chiesto lumi su che fine avessero fatto le indagini e solo pochi giorni fa ci sono state le prime notifiche alle parti offese, ben 198, chiamati a comparire il 9 ottobre dinanzi al Tribunale di Larino, nell’udienza per citazione diretta a carico del 48enne originario di Casacalenda C. D. B., difeso dall’avvocato Maurizio Pangia. La Procura contesta insolvenza fraudolenta e il ‘buco’ stimato sarebbe a 5 zeri.

La giudice Elena Di Brino, per questioni procedurali relative alle notifiche ha aggiornato l’udienza all’8 luglio 2020.