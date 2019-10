SANTA CROCE DI MAGLIANO. Elicottero dei Vigili del Fuoco in volo nell’agro di Santa Croce di Magliano e nel circondario della zona fortorino-frentana alla ricerca di un 57enne, Salvatore Macolino, scomparso improvvisamente da ieri, sabato 12 ottobre, dal centro abitato.

Nessuna avvisaglia a riguardo che avesse potuto allarmare in precedenza i familiari, ora angosciati, dopo decine di ore in cui non sanno più nulla del loro caro.

E’ scattato tutto il protocollo delle ricerche, coordinato dalla Protezione civile col personale del 115 e il comando compagnia Carabinieri di Larino.

Macolino, a detta anche delle persone che bene lo conoscevano, era un abitudinario e non certo con una indole tale da sparire di colpo, da qui l’apprensione ancora maggiore per la sua sorte.

L’auspicio è che si possa ritrovare al più presto e in buone condizioni.