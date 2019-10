Il 57enne scomparso avvistato a Termoli, partite le ricerche anche sulla costa

TERMOLI. La notte non ha portato novità sull'esito delle ricerche del 57enne Salvatore Macolino, l'uomo di Santa Croce di Magliano scomparso da sabato scorso.

Ma ci sono delle novità e anche importanti. Mentre prosegue l'azione da parte dei Carabinieri a Santa Croce e dintorni, coi Vigili del fuoco del locale distaccamento, il 57enne è stato avvistato più volte ieri a Termoli, l'ultima volta sul lungomare Nord e per questo sia la Polizia di Stato che i Vigili del Fuoco del distaccamento adriatico si sono messi all'opera sin dal tardo pomeriggio di ieri, per le ricerche in ambito urbano.

Non è sposato e ha un fratello e una sorella, ora in grande apprensione per lui, ma già il fatto che sia stato visto sulla costa ha sicuramente tranquillizzato in parte sulla sua sorte.