Dal cyber spionaggio alla condanna: le tappe della vicenda dei fratelli Occhionero

URURI. Un lettore accorto rimane stupefatto dalle imprese attribuite dal Pm ai fratelli Occhionero. Un veloce giro d’orizzonte permetterà di entrare nel vivo dei fatti ascritti ai due ururesi. Giulio ricompare oggi in circolazione dopo che, sin dal 2014, aveva data l’impressione di essersi eclissato. Ma forse non era così. Magari aveva solo ritenuto di dovere assumere comportamenti di una riservatezza più spiccata, comportandosi con una prudenza maggiore. In effetti è proprio nel maggio di quell’anno che viene arrestato per ‘cyber spionaggio’ praticato mediante l’uso di un ‘malware’ (“Eye Pyramid”). “Il virus – afferma l’Autore di una perizia tecnica - è stato utilizzato in una massiccia e duratura campagna di attacco mirata, apparentemente gestita nel tempo dallo stesso soggetto o organizzazione”. Fu una società di sicurezza informatica, incaricata dal Pm di redigere un’analisi delle intrusioni, a contattare il venditore del ‘software’ (una società americana del Delaware dove era stato collocato un server di Occhionero, denominato ‘Moscow’).

La cosa curiosa era quella per cui la succitata Azienda risultò gestita da cittadini russi. Nel 2014 Matteo Renzi è il nuovo Presidente del Consiglio, a metà aprile 2014 c’è un Capo dell’Aise (il Servizio segreto estero), e qualcosa cambia anche in Vaticano. E’ stato constatato che fu proprio allora che si allungò la lista dei “bersagli” (come il card. Ravasi). I Magistrati inquirenti della Capitale accertarono che una delle Società bersagliate era quella di recupero crediti messinese ‘Fire’, tra i cui clienti c’era l’Mps. Nel Consiglio di amministrazione sedeva un pezzo da novanta delle finanze ed un consigliere vaticani dell’economia, entrambi soci in ‘Misco’ del Presidente dello Ior. Il bottino degli Occhionero? Quasi 4 milioni di e-mail carpite illegalmente ai p.c. di esponenti delle istituzioni italiane ed europee. A questo punto gli inquirenti iniziarono a presumere la sussistenza di un «sistema» di cyber-spionaggio controllato dai fratelli Giulio e Francesca Occhionero. Poiché la cosa concretava l’accusa di accesso abusivo a sistemi informatici, i due vennero indagati in un procedimento-stralcio per i documenti portati via dai 9 computer, nascosti in un ‘server’ negli Usa, poi consegnati alle Autorità italiane dall’Fbi.



Dopo di essere stati arrestati il 9 gennaio del 2017, fu celebrato il processo a loro carico che si concluse con due condanne (l'ingegnere, 5 anni di reclusione; la sorella Francesca Maria, 4 anni) per accesso abusivo a caselle di posta elettronica protette da ‘password’, sia personali che istituzionali, appartenenti a professionisti del settore giuridico ed economico nonché ad esponenti della politica o riconducibili ad Enti pubblici. Il professionista venne dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e posto in istato di interdizione legale per l’intera durata della pena. La sorella fu a sua volta interdetta dai pubblici uffici per cinque anni. Entrambi furono condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede alle parti civili costituite, salvo una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000 euro all'Enav spa, 2.000 al Ministero dell'interno, 8.000 al Ministero degli affari esteri, 495,32 euro alla Regione Lazio e 25.000 euro al Ministero dell'economia e delle finanze.

Oggi, ritornati alla ribalta per il ‘Russiagate’, per le accuse a Trump che avrebbe fatto vigilare le ‘e-mail’ della Clinton al tempo delle ultime elezioni Usa, i due ururesi respingono ogni accusa. Ma il Gip rimase convinto dell’indubbio legame di Giulio con gli ambienti della Massoneria italiana (risultò iscritto alla loggia “Paolo Ungari - Nicola Ricciotti - Pensiero e Azione” di Roma, che è parte delle logge di Grande Oriente d’Italia», di cui avrebbe ricoperto il ruolo di Maestro venerabile). Tra gli “hackerati” da Occhionero risultarono elementi di vertice dei ‘grembiulini’ italiani, compreso il Gran Maestro Bisi, oltre a membri di logge del Goi del Lazio.

Claudio de Luca