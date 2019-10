Punto da una vespa mentre raccoglie le olive, 58enne muore per shock anafilattico

MONTECILFONE. Dramma nei campi a Montecilfone. Un 58enne, A. M., è deceduto stamani in seguito a una puntura di insetto, probabilmente un'ape o una vespa, che ha causato lo shock anafilattico.

L'agricoltore, che si trovava sul fondo per raccogliere le olive, è arrivato già in fin di vita al medico di base, il dottor Ionata, è stato fatto di tutto per salvargli la vita. A Montecilfone i soccorsi del 118 sono stati rapidi ad arrivare, ma probabilmente era passato tempo da quando è stato punto al capo ed era andato in shock anafilattico.



Sgomento nel paese arbereshe. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.