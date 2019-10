Insulta e minaccia un medico al Pronto soccorso

TERMOLI. Ancora urla e minacce a un medico del Pronto soccorso di Termoli. E’ avvenuto nella tarda serata di domenica. E’ stato insultato e minacciato da un familiare di uno dei pazienti che si trovava lì. Un episodio che rappresenta solo l’ultimo di una serie. In merito è intervenuto ancora una volta un collega, Giancarlo Totaro, già sindacalista Fimmg-118. «Quanto bisognerà aspettare per vedere tutelato il diritto alla sicurezza degli operatori sanitari in servizio all'ospedale di Termoli almeno la notte e che venga messa una guardia giurata?Soprattutto cosa dovrà succedere perché l'ospedale di Termoli possa vedere in servizio una guardia giurata la notte? Il morto o le lesioni gravi?»