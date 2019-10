Inserviente in municipio il 48enne Michele D'Aquila morto nell'incidente a Campobasso

TERMOLI. Ha perso la vita nella notte a Campobasso, ma il 48enne vittima dell’ennesimo incidente mortale sulle strade molisane, Michele D’Aquila, era noto anche a Termoli, dove lavorava, con una impresa di pulizie, sia al Comune che alla sede Arpam.

A ricordarlo, di sua sponte, è stato il dirigente ai Lavori pubblici, Gianfranco Bove.

«Nella notta scorsa Michele ci ha lasciati. Chi era Michele? Era una persona semplice e gentile incontrata alcuni anni fa in Comune dove lavorava per una impresa di pulizie. La sua gentilezza e disponibilità lasciavano senza parole. Ultimamente stavamo escogitando un sistema per allontanare i piccioni dai balconi del municipio e tra una parola e l’altra mi ha raccontato il suo essere lavoratore pendolare, ogni giorno veniva con l’autobus da Campobasso e poi dal terminal al Comune in bici. Dopo il lavoro faceva il percorso al contrario per tornare dalla sua famiglia. Ci mancherai Michele, ci mancherà la tua pazienza, la tua gentilezza e il tuo modo di essere... Ciao Michele».