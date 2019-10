Anziano cade e non riesce a rialzarsi, soccorso in contrada Porticone

TERMOLI. Intervento del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, e dei Carabinieri della compagnia di Termoli, nel pomeriggio di oggi nella zona di contrada Porticone.

Un 79enne è stato trovato a terra, a causa di una caduta, e non riusciva a rialzarsi. Ad avvicinarsi per primi sono stati alcuni passanti, che hanno avvertito il 118.

Giunti sul posto i soccorritori hanno rimesso in piedi il pensionato, che per fortuna non ha necessitato del trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.