Allarme rientrato, Salvatore Macolino è tornato a casa

SANTA CROCE DI MAGLIANO. E' tornato spontaneamente a casa il 55enne Salvatore Macolino, che si era allontanato da casa sabato scorso, in mattinata.

La notizia è stata diffusa dai familiari, che poi hanno avvertito le forze dell'ordine, che in collegamento con la prefettura e i Vigili del fuoco, hanno fatto così sospendere le ricerche.

A seguito della comunicazione della stazione dei Carabinieri di Santa Croce di Magliano in merito alla denuncia di scomparsa del 55enne, residente alla via Delle Palme n. 8, era stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse. Sono stati attuati una serie di interventi con uomini e mezzi delle Forze di polizia, anche locali, del Comando dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino.