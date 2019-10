Giovedì l'autopsia di Anna Di Lisa, morta un mese dopo un incidente sulla Trignina

VASTO. E' stato trasferito a Chieti il corpo di Anna Di Lisa, la 59enne morta a quasi un mese da un violento incidente avvenuto sulla Trignina all'altezza del bivio tra Montefalcone nel Sannio e Roccavivara (Leggi). Giovedì mattina si terrà l'autopsia presso l'ospedale Clinicizzato della città teatina.

L'esame autoptico non è stato disposto dalla magistratura come consuetudine, ma trattasi in realtà di un riscontro diagnostico richiesto dal pronto soccorso del nosocomio vastese.

Successivamente il corpo della donna verrà restituito ai famigliari per l'ultimo saluto. I funerali si terranno presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Roccavivara, suo paese di origine, venerdì 18 ottobre alle ore 10.