Condanna per anatocismo, pignorati a una banca oltre 200mila euro

TERMOLI. I pignoramenti, a volte, scattano anche a carico degli istituti di credito.

Quando le banche hanno crediti da riscuotere non ci pensano due volte a pignorare la casa del proprio debitore, finanche per due sole rate di mutuo non pagate.

Quando invece sono loro ad avere un debito verso il proprio cliente,fanno di tutto per non pagarlo. Persino dopo una sentenza di condanna al pagamento, diventa sempre più spesso necessario andare in banca con l'ufficiale giudiziario a pignorare le somme che spontaneamente le banche non pagano. Ieri mattina è stato necessario un altro di questi interventi, che diventano sempre più frequenti, presso un noto e storico e solido istituto di credito presente sulla piazza di Termoli. La banca era stata condannata dal tribunale di Larino a rimborsare al proprio cliente oltre 180mila euro indebitamente pagati dal correntista a titolo di interessi anatocistici e costi connessi ma, nonostante la condanna,la banca non ha inteso pagare.

«Così, con l'ufficiale giudiziario, abbiamo pignorato la somma-aumentata come per legge- di oltre 200mila euro – riferisce l’avvocato Paola Nuonno - che ci hanno consegnato mediante assegno per evitare di dover aprire la cassaforte, dalla quale avremmo prelevato il contante presente. Infatti, l'ufficio legale della sede centrale dell'istituto di credito esecutato,adducendo difficoltà burocratiche, rifiutava di adempiere spontaneamente nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Quando stavamo per chiamare le forze dell'ordine, di supporto per l'apertura della cassaforte, hanno offerto di consegnarci l'assegno. Anche le banche subiscono i pignoramenti, non sono soltanto quelle che li fanno».