Si ribalta con la carrozzina elettrica, 80enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 80enne, A. D. N., è rimasto ferito nella mattinata di oggi a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto alla guida di un veicolo elettrico per disabili.

L’anziano ha urtato un marciapiede in via Martiri della Resistenza e si è ribaltato, nei pressi della farmacia che fa angolo con via Molise.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L’80enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Presente anche la Polizia municipale.