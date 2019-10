«Si ricorda quando abitavo qui vicino?»... e si intrufola in casa di un'anziana

TERMOLI. Truffatori ancora in azione nel borgo antico.

Nella giornata di ieri due donne e un uomo si sono avvicinati all’abitazione di un’anziana.

Una è entrata, molto giovane, bruna e di statura normale, l’altra è rimasta sotto all'entrata assieme ad un altro complice maschio, per fungere entrambi da classico palo.

La signora è stata raggirata con una scusa: «Si ricorda signora quando abitavo qui vicino a lei?»

«No, non ricordo», le ha risposto la signora termolese eintanto la giovane truffatrice si portava con nonchalance nelle camere e arrivata sul balcone ha continuato: «Che bello qui si vede il mare....»

L'anziana donna del borgo continuava a dire vedete che adesso arriva mia figlia e la fortuna probabilmente è stata proprio la reale venuta della figlia, i tre vedendo la ragazza che stava arrivando, non immaginando questo imprevisto, sono dovuti fuggire a gambe levate, per fortuna senza poter arraffare niente. Ma qui ci rivolgiamo proprio a quelle persone anziane che risiedono al Borgo, una raccomandazione, non fate mai entrare sconosciuti nelle vostre case con superficialità. Quando suonano alla porta mai aprire andate sul balcone o affacciatevi alla finestra e se non li conoscete mandateli via, tranne il postino che conoscete ed è sempre quello, perché questi malfattori sono molto abili ad abbindolare soprattutto persone anziane e sole in casa e una volta in casa è la fine con tutti i rischi del caso.

Quindi attenzione due donne e un uomo, vestiti elegantemente, una delle due donne è bella e capelli bruni, fate molta attenzione.