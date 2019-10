Momenti di tensione al Pronto soccorso, va in escandescenze e arriva la Polizia

TERMOLI. Gli appelli alla sicurezza del personale dell'ospedale San Timoteo di Termoli, medici, infermieri in genere, specie del Pronto soccorso, rimangono inascoltati. Così, sempre più spesso avvengono reazioni verbali e magari non solo. L'ultima della serie è avvenuto oggi, col parente di un paziente portato alla divisione d'emergenza di viale San Francesco, andato in escandescenze.

Si è scagliato contro il personale e per placarne l'ira è dovuta intervenire la volante del commissariato di Polizia di via Cina e gli stessi agenti hanno avuto il loro bel daffare per riportare la situazione alla normalità.

Ci saranno certamente altri appelli al ripristino della vigilanza armata anche all'ospedale San Timoteo.