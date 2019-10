Street control, Polizia municipale all'opera in via Roma Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Da qualche settimana è in atto da parte della Polizia municipale il servizio "Street Control".

Una pattuglia decide un punto della città dove farà i controlli capillari della vettura fermata per quanto riguarda la copertura assicurativa del mezzo stesso, l'avvenuta revisione e se sulla vettura pende una denuncia di furto.

Un servizio che tende a sventare parecchie situazioni anomale che si vengono a creare in fatto di rispetto delle leggi in vigore sulla proprietà di un veicolo.

Questa mattina i controlli sono stati effettuati in via Roma, tenendo sotto controllo via Aubry, l’ingresso al borgo, per piazza Sant’Antonio e lungomare Cristoforo Colombo.