Discarica abusiva sequestrata dalla Finanza

TERMOLI. La Guardia di Finanza sequestra una discarica abusiva nel Comune di Petacciato. Deferiti alla Procura di Larino i presunti 2 responsabili. La Stazione Navale di Termoli nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di Polizia Ambientale disposti dal Reparto Operativo Aeronavale, in data 21 ha sottoposto a misure cautelari reali nella zona industriale del Comune di Petacciato un terreno agricolo, il quale dopo essere stato cementificato è stato trasformato in una discarica abusiva.

Nell’aera, ubicata in zona soggetta a stringenti vincoli paesaggistici, sono stati rinvenuti veicoli fuori uso, carcasse d’auto e rottami ferrosi che hanno completamente stravolto l’originale destinazione del terreno seminativo. Deferiti alla competente Autorità Giudiziaria due responsabili, i quali dovranno rispondere in concorso tra loro, dei reati di danneggiamento e deturpamento ambientale nonché illecito smaltimento di rifiuti speciali in area di particolare pregio ambientale.