Arrivano in 4 con una macchina e rubano bici elettrica in via Volturno

TERMOLI. Nella serata di lunedì, alle ore 18.50 circa, è stata rubata una bici elettrica in via Volturno. Secondo la testimonianza di alcuni residenti, i ladri sono arrivati a bordo di una Ford Focus bianca station wagon. Hanno parcheggiato l'auto e sono scesi in 3, due uomini e una donna. Mentre uno degli uomini passeggiava con la donna ripetutamente sul marciapiede antistante l'altro fuggiva sulla bici e gli altri 3 sono fuggiti a fari spenti con la loro auto. «Subiamo questi furti ogni volta che ristrutturano o ci sono muratori che non sono del posto!» L’allarme lanciato dai residenti.