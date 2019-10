Welcome to Italy: anche un sindaco molisano nell'inchiesta che svela illeciti sui migranti

CASSINO. Si chiama "Welcome to Italy" l'inchiesta che ha scoperto illeciti sul business dei migranti. A operare Polizia di Stato e Guardia di Finanza a Cassino, su disposizione della Procura di Frosinone. Come riferiscono le fonti ciociare, «Corruzione e truffa ai danni dello stato: venticinque indagati, quindici misure cautelari e sequestri per tre milioni di euro.

Sin dalle prime luci dell’alba, gli uomini della Questura e del Comando Provinciale GdF di Frosinone stanno eseguendo, su disposizione del G.I.P. Dott. Domenico di Croce, ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali in tre diverse Regioni (Lazio, Campania e Molise) e cinque Province (Frosinone, Latina, Rieti, Caserta ed Isernia), nei confronti degli appartenenti a due sodalizi criminosi attivi nel settore dell’accoglienza ai migranti.

Le indagini, coordinate dal Pm Alfredo Mattei, hanno acceso i riflettori su un articolato sistema di frode che, anche grazie alla corruzione di pubblici ufficiali preposti ai controlli e sindaci, ha consentito ai sodali di appropriarsi indebitamente di ingenti somme di denaro.

Alle ore 11 il Procuratore della Repubblica Luciano D’Emmanuele terrà una conferenza stampa con la presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia operanti presso la sede del Giudice di Pace di Cassino in via San Marco”.

Le misure cautelari riguarderebbero personaggi eccellenti di Cassino e del territorio, tra cui ex sindaci ed esponenti di spicco del panorama politico ed economico».

Secondo indiscrezioni sono coinvolti anche il sindaco di cun comune della provincia di Isernia e un tecnico comunale.