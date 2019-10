Vibrazioni dal cantiere dello stadio, falso allarme sisma: tutti fuori dalla scuola a Petacciato

PETACCIATO. Falso allarme sisma stamani all'istituto comprensivo di Petacciato. Poco prima delle 11, a causa delle vibrazioni provocate dai lavori in corso allo stadio, qualcuno ha dato l'allarme scambiando le vibrazioni per terremoto. Precauzionalmente è stata fatta evacuare la scuola credendo fosse terremoto. Scolari, docenti e personale sono rientrati non appena è stato scongiurato il pericolo.